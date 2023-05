Correspondent Iris de Graaf reageert nadat ze werd teruggehaald uit Rusland: "Erg jammer voor mij én persvrijheid"

Volgens Balliauw zijn er nog vier Nederlandse correspondenten, onder wie Geert Groot Koerkamp, in Rusland. Zij zijn geen televisiejournalisten en lopen dus minder in de kijker. Toch is de situatie voor hen ook moeilijk. Zo krijgen ze per keer bijvoorbeeld maar drie maanden toestemming om in Rusland te mogen werken.

"Er moet voortdurend afgewogen worden of de situatie voor hen nog veilig is", zegt Balliauw. "Ook andere westerse omroepen denken eraan hun correspondenten terug te halen."