Jacques Vermeire en Luc Verschueren voor het eerst in 30 jaar een nieuwe zaalshow

"Het wordt een ‘Zaalshow 2.0’", zegt Jacques Vermeiere. "Dat wil zeggen: hedendaags. We moeten wat veranderen, maar het zal nog altijd dezelfde stijl zijn: Luc als Kevin De Bruyne, die de geniale passen geeft, en ik als Romelu Lukaku, die ze binnen kopt of sjot.”

De avant-première vindt in oktober plaats in GC Den Bussel in Keerbergen, de thuisbasis van Jacques: “Keerbergen en ik zijn één geheel. Ik vind het tof dat we de avant-première spelen in een kleiner centrum. We zouden het bijvoorbeeld ook kunnen doen in de Capitole in Gent of in een zaal van 2000 man. Maar we willen meer lokaal optreden, ook in kleinere zalen zodat we zoals vroeger iedereen kunnen bereiken in zijn dorp of stad.”