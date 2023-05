Journalist van Frans persagentschap AFP gedood bij raketaanval in oosten van Oekraïne

"We moeten met pijn meedelen dat onze reporter Arman Soldin vandaag is gedood in de buurt van Bachmoet", laat het Franse persagentschap AFP weten.

De 32-jarige videojournalist kwam om het leven bij een raketaanval die rond 15.30 uur plaatsvond in de buurt van Tsjasiv Jar in het oosten van Oekraïne. Soldin was daar samen met vier collega's. Zij zijn ongedeerd gebleven. De journalisten waren in het gezelschap van Oekraïense militairen toen ze onder vuur werden genomen.

Armin Soldin, Fransman maar geboren in de Bosnische stad Sarajevo, was sinds september vorig jaar videocoördinator in Oekraïne. Net als andere journalisten van AFP trok hij regelmatig naar het gebied waar al maandenlang hevig wordt gevochten. "Zijn dood waarschuwt op een verschrikkelijke manier voor de risico's en gevaren waarmee journalisten dagelijks worden geconfronteerd bij het verslaan van de oorlog in Oekraïne", zegt nieuwsdirecteur Phil Chetwynd van AFP.