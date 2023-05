Kunnen we binnenkort slaperigheid bij automobilisten meten?

Madeline Sprajcer, slaaponderzoeker aan Central Queensland University in Waynsville, deed in opdracht van het Australische instituut voor verkeersveiligheid, een uitgebreide analyse van meerdere studies. Zij en haar team bekeken de resultaten van 61 laboratorium- en veldonderzoeken om een punt te bepalen waarbij een automobilist door slaperigheid niet meer in staat is om te rijden.

"Gebaseerd op ons meta-onderzoek lijkt het dat tussen de 4 en 5 uur slaap een redelijk punt is waar we de lijn kunnen trekken", zegt Sprajcer. "In Australië, en in heel wat andere landen, is 0,5 promille de wettelijk bepaalde grens voor alcohol. Daarboven zien we een verdubbeling van het risico op een ongeval. Onder de 5 uur slaap zien we ook een verdubbeling van het risico in vergelijking met individuën die wel uitgerust zijn."