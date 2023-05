"Laurent, prins op overschot" (afl. 4): de soms controversiële milieuactivist en het raadsel van de loge

Eind jaren 80 zou Laurent toenadering hebben gezocht tot de vrijmetselarij ofwel "de georganiseerde vrijzinnigheid": de loge, een geheim gezelschap waarvan de meeste leden anoniem wensen te blijven. Ze zouden streven naar een betere wereld door zelfontplooiing. In België is de maçonnerie - zoals de vrijmetselarij ook wel wordt genoemd - uitgesproken antikatholiek.

"Je zou zijn toenadering kunnen interpreteren als een soort van revanche", legt journalist Gui Polspoel uit. "Ik weet niet hoe ze in contact zijn gekomen, maar het is hoe dan ook merkwaardig dat je toch bij die loge terechtkomt, terwijl heel je entourage - je ouders, je oom en je tante - in de sfeer zit van het ultrakatholicisme. Zo komt hij bewust in het vrijzinnige kamp terecht, de grote concurrent van zijn familie."

"Is Laurent ooit aangezocht bij de loge? Heeft hij dat zelf gevraagd? Daarvoor zou ik bijna Churchill moeten citeren, die zegt: "Het is een raadsel, verpakt in een mysterie binnen een raadsel." Niemand weet precies wat daar gebeurd is", zegt royaltykenner Jan van den Berghe nog.