Ieper verdeelt lokdozen aan inwoners om Aziatische Hoornaar te vangen

Ieper roept haar inwoners op om de Aziatische Hoornaar te helpen verdelgen. Particulieren konden een lokdoos reserveren. En het project kent succes. In amper twee uur tijd waren alle dozen gereserveerd. "In de lokdozen zit een stof die de diertjes aantrekt. Eenmaal het beestje in de doos zit, kan het er niet meer uit", zegt Valentijn Despeghel (Vooruit). "Het is de bedoeling dat je de lokdoos een half uurtje in de diepvries zet, zodanig dat de Aziatische Hoornaar is verdoofd. Daarna kun je, als er andere insecten in de doos zitten, die vrij laten. Als je dan de Aziatische Hoornaar nog 24u in de diepvries stopt, is de koningin dood."

Nog dit, de Aziatische Hoornaar herken je aan de zwarte kop en geel-zwarte pootjes. Het beestje heeft één gele band, die duidelijk te zien is. De wespen zijn ook erg groot.