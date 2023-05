Muurschildering aan kanaalbrug in Hasselt vraagt snelle fietsers om te vertragen bij inhalen

De campagne heet "Seg, bedankt!". Die is bewust op twee manieren te interpreteren. Enerzijds wordt er een verontwaardigde reactie mee bedoeld, wanneer de ene weggebruiker de andere in gevaar brengt. Maar "Seg, bedankt!" kan ook vriendelijk bedoeld zijn wanneer iemand hoffelijk is. "De boodschap die we willen brengen is: hou rekening met elkaar, zowel fietsers onderling als fietsers en automobilisten", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van de ongevallen te wijten is aan het gedrag, zoals een foute inschatting. Als we daar volop op inzetten, dan kan alles verkeersveiliger en daar doen we het allemaal voor."