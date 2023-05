Nederlander (51) veroordeeld tot 17 jaar cel voor doodslag op Jelle Leemans uit Rumst: lichaam nog steeds spoorloos

In Breda, in Nederland, is een 51-jarige man veroordeeld voor doodslag op Jelle Leemans uit Rumst. De zaak gaat terug tot in 2013. Op 21 november sprak de toen 27-jarige Jelle Leemans af met de verdachte om in de Rucphense bossen in Nederland een drugsdeal te sluiten. Het slachtoffer had daarom veel geld op zak en dat zou de reden zijn waarom hij om het leven gebracht is. Zijn auto werd in Merksem gedumpt. Maar tot op vandaag ontbreekt elk spoor van hem.

Volgens de Nederlandse rechtbank is het toch bewezen dat Leemans overleden is en dat hij gewelddadig om het leven is gebracht. Onder meer DNA-sporen in de auto van Leemans en bloedsporen worden aangehaald als bewijs. En ook uit verklaringen van getuigen blijkt dat de verdachte uit was op een ripdeal. Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen voor alternatieve scenario’s.

De verdachte krijgt een effectieve gevangenissstraf van 17 jaar opgelegd. Dat is twee jaar meer dan het Openbaar Ministerie heeft geëist, omdat volgens de rechtbank die straf niet volledig recht doet aan het enorme verdriet van de nabestaanden die de verdachte heeft veroorzaakt door het doden en het verbergen van het lichaam.