Nieuwe fijnstoffilter in verwarmingsinstallatie scholencampus Bocholt

"5 jaar geleden plaatsten we hier een biomassaketel waarmee we houtsnippers van de houtkanten uit Bocholt verwerken om de scholen de Driehoek, het Biotechnicum, het PVL en het Parochiehuis te verwarmen. We merkten dat er daardoor veel fijn stof de lucht inging. Daarom besloten we samen met de provincie een fijnstoffilter te plaatsen", vertelt Luc Martens, secretaris bij Landschapsenergie. Deze filter werd voorgesteld aan het Biotechnicum in Bocholt.