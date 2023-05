Nieuwe school voor buitengewoon basisonderwijs in Dentergem

Op 1 september opent in Dentergem een nieuwe basisschool voor buitengewoon onderwijs, "De Ruimtevaarder". De oude gebouwen van het woonzorgcentrum Mariaburcht worden straks omgetoverd tot klaslokalen. In de school is er plaats voor 30 kinderen met ernstige sociale, emotionele of gedragsproblemen (type 3). Daar is in de regio een grote nood aan.