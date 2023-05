Nieuwe theaterzaal in Anzegem: "De nood is hoog, we hebben maar liefst 9 toneelverenigingen"

De zaal komt in het gemeentepunt, dat is de site van een vroegere textielweverij waar ook nog andere gemeentelijke diensten komen. De nood voor een nieuwe theaterzaal is hoog, want in Anzegem zijn maar liefst negen toneelverenigingen. "Om die verenigingen beter te faciliteren en iets hedendaags te kunnen aanbieden, makkelijker en veiliger te kunnen werken, is het nodig dat we meegaan met onze tijd", zegt schepen van cultuur Yannick Ducatteeuw (Inzet). "Vandaar dat we verheugd zijn dat we nu snel vooruitgang kunnen boeken."