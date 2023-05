Nog steeds 328 leerlingen afwezig op ZAVO-school in Zaventem

Gisteren waren 600 leerlingen afwezig op een totaal van 1.400 in de eerste en tweede graad van de ZAVO-school. Vandaag is daar ook de derde graad, die altijd op maandag thuis les volgt, bijgekomen. In de eerste en tweede graad waren gisteren 436 leerlingen niet op school. Vandaag zijn er dat 236. In het vijfde en zesde middelbaar gaat het dus om 92 afwezige leerlingen. De leerlingen van het zesde middelbaar hielden vandaag een klasgesprek over de feiten.