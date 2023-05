Oosterzele laat OCMW en gemeentediensten doorlichten door extern auditbureau

Midden februari kwamen wantoestanden aan het licht bij het kinderdagverblijf Olio. Dat is intussen dicht nadat op videobeelden was gebleken dat kinderen er hardhandig werden aangepakt. Afgelopen zaterdag moest ook Bambaloe dicht, na een negatief verslag van de zorginspectie. De beslissing geldt voor onbepaalde duur, tot er een beslissing is van het Agentschap Opgroeien.

"Kinderopvang is onze eerste prioriteit en dat zal dan ook eerst doorgelicht worden. Ook hier gaan we zien waar in onze organisatie er minpunten zijn en we gaan ook kijken hoe we dat zo vlug mogelijk kunnen oplossen. De gemeente hoopt het eerste verslag van de audit, van de kinderopvang, nog voor de zomer te krijgen. "Als tijdens het traject blijkt dat er al aanpassingen kunnen gebeuren, dan gaan we die onmiddellijk doorvoeren en niet wachten tot het verslag", besluit schepen De Turck.