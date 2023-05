Princess Okokon wint "Vredesprijs" van stad Ieper: slachtoffer van mensenhandel en gedwongen prostitutie die nu andere meisjes helpt

Princess Okokon heeft de Vredesprijs van de stad Ieper gewonnen. Dat is een prijs die wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor wereldvrede. Okokon is een chef-kok uit Nigeria die het slachtoffer werd van mensensmokkel en zo in de gedwongen prostitutie belandde. Intussen helpt Okokon zelf zo meisjes in Italië en Nigeria.