Ontevredenheid over beleid groter dan ooit, veel Vlamingen zien wel wat in een technocratisch bestuur

Het valt op dat de ontevredenheid over het gevoerde beleid groter is dan ooit. Dat geldt voor het beleid van zowel de Vlaamse regering, de federale regering, de Europese Commissie én de lokale besturen. Dat laatste is wel erg opmerkelijk, want het lokale beleid kan erg verschillen naargelang van de gemeente waar je woont. Alleen de lokale besturen doen het iets minder slecht, met een tevredenheid van 5,3 op een schaal van 0 tot 10.

De tevredenheid is kleiner bij de kiezers aan de uiteinden van het politieke spectrum (PVDA ter linkerzijde en Vlaams Belang ter rechterzijde). De kiezers van N-VA zijn relatief meer ontevreden over het federale en het Europese beleid, die van Groen en Vooruit over het Vlaamse beleid. Dat hoeft niet te verwonderen: het wantrouwen tegenover het federale niveau is sowieso al groter bij de Vlaams-nationalistische N-VA, en op Vlaams niveau zitten Groen en Vooruit op de oppositiebanken. Hoe dan ook daalt de tevredenheid bij de kiezers van alle partijen in Vlaanderen.