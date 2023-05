Eerste editie Open Scholendag trekt 700 potentiële leerkrachten

Iedereen met interesse in het onderwijs kon zich voor de Open Scholendag inschrijven. "We richten ons niet alleen tot zij-instromers, maar ook tot studenten die de stap willen zetten naar de opleiding van leerkracht", vertelt minister Weyts. Ook studenten die de lerarenopleiding al volgen, zijn welkom om hun toekomstige werkplek te ontdekken. Weyts: "We willen mensen echt laten proeven van wat het is om voor de klas te staan, zoals het werkelijk is".

Bezoekers kregen de kans om de afgelopen dagen een voorbereidend webinar te volgen. Daarnaast krijgen ze bijkomende informatie over welke vakken ze kunnen geven met hun profiel en wordt er uitleg voorzien over de lerarenopleiding. "We voorzien vandaag ook een reflectiekaart die ze doet nadenken over hun kwaliteiten als leerkracht, en de aspecten waarin ze nog kunnen groeien", vertelt Leen Leemans van Onderwijs Vlaanderen.