Man die overleed in een woning in Oostnieuwkerke, is een natuurlijke dood gestorven

Zaterdagavond vond de politie in een huis in Oostnieuwkerke bij Staden een man die overleden was. De politie vond het lichaam toen ze ter plaatse kwam na een ruzie waarbij een vrouw wild stond te zwaaien op straat. Wat er zich toen had afgespeeld, was niet duidelijk. Volgens het parket ging het om een verdacht overlijden. Er werden twee personen opgepakt.

Maar de twee hadden niks te maken met de dood van de man. Uit een autopsie blijkt nu dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Er wordt dan ook niemand voorgeleid voor de onderzoeksrechter.