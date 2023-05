Pakistaanse ex-premier Imran Khan opgepakt in rechtbank in Islamabad

Op beelden is te zien hoe agenten van het anticorruptieagentschap de ruiten van het gerechtsgebouw breken. Even later wordt Imran Khan door tientallen agenten naar een gepantserd voertuig geduwd. Waarheen de ex-premier is gebracht, is niet geweten.

Khans partij reageert verontwaardigd en spreekt van een "ontvoering". De partij diende een klacht in bij de rechtbank in Islamabad waar Khan zich op dat moment bevond met de vraag om meer uitleg over de redenen voor zijn arrestatie. Na de arrestatie van Khan braken aan de rechtbank schermutselingen uit tussen aanhangers van Khan en de politie.