Pcfruit in Sint-Truiden test nieuwe druivensoort uit voor schuimwijnproductie

Het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) in Sint-Truiden gaat onderzoeken of er met de nieuwe druivensoort 'Voltis' schuimwijn kan gemaakt worden in Limburg. Vandaag werden de eerste scheuten geplant. Er was veel vraag bij landbouwers naar een onderzoek, want de Voltis is, in tegenstelling tot andere druivensoorten, bestand tegen ziektes.