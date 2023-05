Minister De Sutter over medewerkers betaald door Bpost: "Ik heb een fout gemaakt, maar er is geen sprake van belangenvermenging" 

De minister erkent dat de relatie tussen de politiek -en bij uitbreiding de hele overheid- en Bpost scheef zit. "De voogdijminister van Bpost is bevoegd voor niets, maar aansprakelijk voor alles", zo beschreef ze haar eigen bevoegdheid, die ze ook "een constructiefout" noemde. Ze heeft naar eigen zijn niet de nodige instrumenten om haar taak naar behoren uit te voeren.

Sinds de privatisering van het postbedrijf is er in de relatie tussen de overheid en Bpost niets aangepast. De contacten en contracten zijn niet veranderd, hoewel Bpost ondertussen een beursgenoteerd bedrijf is dat nog maar voor 51 procent in handen is van de overheid. Daarin ziet De Sutter de oorsprong van de problemen die nu opduiken: "We hebben het deksel geopend en zien nu wat er allemaal naar boven komt. We moeten nu vooruitkijken naar een andere toekomst.”

De regering is daarom bezig met een actieplan, kondigde De Sutter aan. In de eerste plaats moeten er eigen postexperten binnen de overheidsadministratie komen, zodat de regering niet op Bpost zelf beroep moet doen voor expertise via detachering. Ze pleit onder meer ook voor het oprichten van een onafhankelijke cel die de contracten tussen de overheid en Bpost opvolgt, iets dat nu niet gebeurt. Daarnaast wordt waakhond BIPT versterkt en is het de bedoeling om alle aandelen van Bpost onder te brengen in de federale investeringsmaatschappij FPIM.