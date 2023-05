Piek in hoogopgeleide Turken die toevlucht zoeken in ons land

“Er kwamen altijd al veel Turken naar ons land, maar we zien de laatste tijd inderdaad een flinke stijging, zowel bij de economische migratie, mensen die naar hier komen met een werkvergunning, als bij asielmigratie, mensen die hun land ontvluchten om politieke redenen”, zegt Kati Verstrepen die als advocate gespecialiseerd is in asiel- en migratierecht.

In 2021 dienden 671 Turken een asielaanvraag in in ons land, vorig jaar liep dat aantal op tot 1.721. De trend lijkt zich ook dit jaar voort te zetten. En in die cijfers zitten opvallend veel hoogopgeleide Turken.

“Dat mag niet verbazen”, zegt Verstrepen. “Turkije is een heel ontwikkeld land, het onderwijs is er zeer goed georganiseerd waardoor er gewoon ook veel meer hoogopgeleide mensen zijn. In een land als Afghanistan, bijvoorbeeld, zijn er veel minder universiteiten, minder hogescholen. De kans dat een asielzoeker uit Afghanistan een hogere opleiding zal genoten hebben, is veel kleiner.”