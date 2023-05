Poetin tijdens toespraak voor Overwinningsdag: "Westerse elites zaaien haat en russofobie"

Niet alleen in Moskou, maar ook in onder meer Sint-Petersburg wordt naar aanleiding van Overwinningsdag een militaire parade gehouden. De parades vinden plaats onder extra veiligheidsmaatregelen, na de bizarre drone-aanval op het Kremlin vorige week.

In Moskou marcheerden volgens officiële cijfers 8.000 militairen over het Rode Plein. Onder hen ook honderden militairen die in Oekraïne vochten. Maar net als vorig jaar bleven de gevechtsvliegtuigen aan de grond. Toen klonk het nog dat het slechte weer een spelbreker was, dit jaar werd er geen reden voor gegeven.

Naast Poetin en de rest van de politieke elite zaten ook enkele buitenlandse gasten in de tribune, zoals de presidenten van Wit-Rusland, Kazachstan en Oezbekistan, en de Armeense premier.

Er waren geruchten dat de parade in Moskou mogelijk afgelast zou worden, maar dat is dus niet het geval. In zo'n 20 andere Russische steden werden de jaarlijkse parade en andere festiviteiten wel geschrapt, voor het eerst in jaren.