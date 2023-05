Politie Gent belooft nog beter uitleg te geven bij identiteitscontroles, studie is positief voor aanpak  

De onderzoekers benadrukken dat de meeste controles goed tot zeer goed verlopen, in "slechts" 12 procent van de gevallen is er sprake van "procedureel onrechtvaardig gedrag". Dat betekent onder meer dat de politie mensen ruw onderbreekt of niet de juiste werkwijze volgt.

"We gaan hier verder mee aan de slag want een professionele identiteitscontrole zorgt voor meer wederzijds vertrouwen. Het is een win voor de burger én voor de politie", stelt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). "De Gentenaars hebben de flikken nodig en de flikken de Gentenaar."