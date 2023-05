Europese "methaanwet" wil uitstoot energie- en petrochemische sector aan banden leggen: "Uiterst relevant voor Vlaanderen"

Omdat het Europa menens is in de strijd tegen de klimaatopwarming, mocht ook een concrete wet over methaan niet achterblijven. Die is er nu in het kader van het Fitfor55-programma, dat de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent wil laten dalen (tegenover het niveau van 1990) tegen 2030. Die korte termijn is belangrijk, omdat er nu (heel) snel actie nodig is voor het verder uit de hand loopt met de klimaatverstoring.

Ook tijdens de klimaatconferentie in Glasgow waren er al beloftes gedaan om de methaanuitstoot terug te dringen. Europa is daarvoor in internationale coalitie gestapt, de Global Methane Pledge. Maar deze voorgestelde wetgeving maakt het dus allemaal heel concreet, en al zeker voor de energie- en petrochemische sector.