Bijna 200 mensen negeren rood licht op drukke kruispunten in Antwerpen: "Frappant, want is basisverkeersregel"

In het kader van een provinciale actie tegen het negeren van het rode licht, heeft ook de Antwerpse verkeerspolitie van 4 tot en met 6 mei extra controles uitgevoerd. "We hebben gewerkt met een spotter die de kruispunten in de gaten hield", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Daarnaast waren er ook interceptieploegen aanwezig zodat de overtreders meteen met hun daden geconfronteerd en beboet konden worden."

De spotters stonden op enkele drukke kruispunten waar de problematiek vaak voorkomt, zoals de Schijnpoortweg, de Singel, de Ankerrui, de Italiëlei, de Halewijnlaan, de Charles De Costerlaan, de Plantin en Moretuslei en de Montensstraat.

In het totaal kon de politie bijna 200 mensen betrappen die door het rode licht reden. "Dat zijn toch frappante resultaten, want in onze ogen is de basisregel van het autorijden: je rijdt niet door het rode licht. Dat weet iedereen. En toch zijn er bijna 200 vaststellingen gedaan", zegt Migom. "Dat zijn redelijk teleurstellende resultaten en toont aan dat dit soort controles in de toekomst nodig blijven."