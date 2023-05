Ryanair plaatst megabestelling van 300 vliegtuigen bij Boeing

De aankoop past in de uitbreidingsstrategie waar Ryanair op inzet nu de coronapandemie definitief achter de rug. De nieuwe toestellen zouden de lagekostenmaatschappij in staat stellen het aantal passagiers bijna te verdubbelen tot 300 miljoen passagiers per jaar in maart 2034. Afgelopen jaar vervoerde Ryanair 168 miljoen passagiers.