Schelde- en Dendervallei krijgen 1.000 kilometer wandelpaden bij

Vanaf september zullen wandelaars de nieuwe bewegwijzerde wegen tussen Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke en een stukje van Aalst kunnen bewandelen. Er zal dan ook een kaart beschikbaar zijn waarop je de knooppunten kunt vinden en je wandeling kan uitstippelen. Ook via routen.be zal je de 200 kilometer aan nieuwe wandelwegen terugvinden.

Het eerste deel van het wandelnetwerk komt in die streek omdat het nodig was, volgens gedeputeerde van de provincie Leentje Grillaert: "Via een routescan hebben we gezien dat daar heel veel mogelijkheden zijn, maar dat het netwerk er beperkt was." De wegen lopen door landbouwgebied, bosgebied en natuurgebied.