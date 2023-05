Sint-Niklaas en Wachtebeke winnen prijs voor de beste publieke ruimte

De stad Sint-Niklaas en de gemeente Wachtebeke hebben een prijs voor de beste publieke ruimte gewonnen. Dat is een prijs voor hoe een publieke plaats ingericht is op het vlak van klimaat, mobiliteit en gezondheid. In Sint-Niklaas won de winkelwandellus in de categorie stedelijke projecten. Het nieuwe landschapspark Puyenbroeck in Wachtebeke is de winnaar bij de landelijke projecten.