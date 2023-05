Slapeloze nachten in Frans dorpje door drie kwakende kikkers: buurman schakelt politie in

Het is niet de eerste keer dat een enthousiast, luider dier voor opheffing zorgt in Frankrijk. Zo was er de beroemde haan Maurice uit Île d'Oléron, een eiland in het westen van Frankrijk. In 2019 diende een gepensioneerd koppel dat een vakantiehuis had in de buurt, een klacht in tegen de haan en zijn gekraai. De haan trok uiteindelijk aan het langste eindje en mocht blijven kraaien.