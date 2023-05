Stad Genk doet bod op 1,3 ha grond in natuurgebied Kielenswen: “Belangrijk voor de waterhuishouding van de Maten”

Genk heeft al langer zijn oog laten vallen op de gronden in Kielenswen. “We zijn al een tijdje bezig met het verwerven van gronden in Kielenswen”, vertelt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). “Dat is een gebied dat belangrijk is voor het natuurgebied van de Stiemerbeekvallei. We willen exotische invasieve plantensoorten eruit halen en de waterhuishouding moet verbeterd worden. Want het water van Kielenswen loopt via de Schabeek naar de Maten en het is de bedoeling dat we het water langer vasthouden in dat gebied.”