Stad Vilvoorde ontslaat twee werknemers die via Facebook beledigend filmpje over moslims verspreidden

“Vilvoorde is een zeer diverse stad waar geen plaats is voor haatboodschappen en discriminatie", licht burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) toe. "We bouwen aan een inclusieve samenleving gebaseerd op wederzijds respect. Elke polariserende of discriminerende actie, of het nu ten aanzien van een geloofsgemeenschap, een culturele minderheid of een gendergerelateerde groep betreft, ondergraaft deze ambitie en dient dan ook ten stelligste worden veroordeeld. Het feit dat het hier twee medewerkers van de stad betreft, van wie verwacht wordt dat ze de centrale waarden van het stadsbestuur respecteert en mee uitdraagt, maakt een verdere samenwerking met beide medewerkers onmogelijk.”