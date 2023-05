Beringen wil woonwijken kindvriendelijker maken en roept daarvoor de hulp in van buurtbewoners

Gisteren was het de beurt aan de Gulden Wijk in Beringen. Een 20-tal buurtbewoners verzamelde ondanks de regen in het buurthuisje. Het werd al snel duidelijk dat er nood is aan ruimte om te voetballen, speeltoestellen voor jonge kinderen en leuke plekjes waar tieners elkaar kunnen ontmoeten. Ook de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur in de wijk kwam aan bod. Met zoveel spelende kinderen op straat zien de bewoners deze graag zakken naar 30 of 20 kilometer per uur.