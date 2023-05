Stationsstraat in As vernieuwd: vrijliggende fietspaden en nieuwe toplaag rijweg

De vernieuwde Stationsstraat in As is officieel ingehuldigd samen met de Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD) en de burgemeester van As, Tom Seurs (VOLUIT!). "De vrijliggende fietspaden in asfalt tussen het Oud Station en het gemeentehuis zijn nu twee meter breed, met een tussenberm waar groen is aangepland", zegt Sep Vandijck, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer in Limburg. Die groenstrook zorgt voor een scheiding met de rijweg, en dus een verhoogde veiligheid.