Dilbeek bespaart ruim 1 miljoen euro met winterplan om energie te besparen:"Meer dan gehoopt"

“Het doven van de straatverlichting tussen 23u en 5u op weekdagen is de belangrijkste factor voor de daling van het elektriciteitsverbruik,” zegt burgemeester Willy Segers, “Deze maatregel zal dan voorlopig ook niet opgeheven worden.”

"Het winterplan is afgekoppeld op 1 april en nu wordt alles in detail geanalyseerd om na te gaan wat voor herhaling vatbaar is en wat niet", vervolgt schepen Willen. Ook criminaliteitscijfers worden onder de loep genomen. "Mensen hadden schrik voor meer geweldpleging en diefstallen met het doven van de straatverlichting 's nachts, maar de cijfers zijn op eerste zicht heel positief. Dus dat is voor herhaling vatbaar."