"Strandrolstoelen" vind je nu ook op begraafplaatsen van Ardooie en Koolskamp

Je kent de rolstoelen met de opvallende ballonbanden vast van aan zee. Daar kan je ze ontlenen om een wandeling te maken op het strand. Maar ook op een begraafplaats is het met een gewone rolstoel vaak moeilijk. De smalle paadjes bestaan er vaak uit kiezelsteentjes. "Dat is verplicht, de paden moeten waterdoorlaatbaar zijn, maar dat maakt het erg moeilijk voor mensen met een gewone rolstoel of rollator", zegt schepen in Ardooie Terry Callens (Groep 82). Daarom komt er nu ook op de begraafplaatsen van Ardooie en Koolskamp zo'n speciale rolstoel.

“Op die manier kunnen we rolstoelgebruikers of minder mobiele mensen makkelijk tot aan het graf van hun beminde brengen”, vertelt Callens. Je kan de rolstoel ontlenen zoals een winkelkar. Je opent het slot door er een euro in te stoppen.