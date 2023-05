Stromae annuleert volledige tour (en dus ook concert op Rock Werchter)

De stopzetting van de tour betekent dat 28 geplande concerten in binnen- en buitenland geschrapt worden van de kalender. In België gaat het om 5 concerten in Paleis 12 en het festivaloptreden op Rock Werchter. Stromae was geboekt als hoofdact op donderdag 29 juni. Hij zou daar het hoofdpodium afsluiten op de eerste festivaldag.

Voor de zaal- en arenaconcerten zullen tickets terugbetaald worden, zo laat Stromae weten. De twee festivals waarop Stromae zou spelen - Rock Werchter en het Nederlandse Down The Rabbit Hole - communiceren hierover apart.