MNM-dj Sander Gillis na terugkommoment voor rijbewijs: "Ik heb mij nog nooit zo onveilig gevoeld in het verkeer"

MNM-dj Sander Gillis zegt zich nog nooit zo onveilig te hebben gevoeld in het verkeer nadat hij naar een terugkommoment was gegaan voor zijn rijbewijs. Daar hoorde hij verhalen van andere autobestuurders die opschepten dat ze zowat 280 kilometer per uur rijden of nooit een gordel dragen. "Er zijn altijd haantjes of ego's die stoere praat verkopen", zegt Peter Landsheere, algemeen directeur van de VAB Rijscholen.