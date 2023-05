Twee van de zeven Tsjetsjeense terreurverdachten blijven aangehouden, uitstel voor 4 andere verdachten

De hoofdverdachte, een man uit Roeselare, werd al een tijd gevolgd door staatsveiligheid en blijft aangehouden, samen met zijn vrouw.

De advocate van de vrouw is van mening dat zij niets met de feiten te maken heeft. "Het is een zeer lijvig dossier, maar als ik kijk naar de stukken, stel ik me toch wel de vraag wat zij hier vandaag komt doen en waarom zij is aangehouden", aldus advocate Ann Van de Steen.