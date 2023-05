Golfen vlak bij ziekenhuis en yoga tijdens lunchpauze: UZA is "sportbedrijf van het jaar"

Sport Vlaanderen heeft het UZA in Edegem beloond voor haar diverse sportaanbod. Het ziekenhuis kreeg de prijs voor "Sportbedrijf van het jaar" voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers in de non-profitsector. Het ziekenhuis uit Edegem haalde het in die categorie van het stadsbestuur van Lommel en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

"We vinden het heel fijn dat we erkend worden voor de variatie aan sporten die we aanbieden, en ook dat onze medewerkers steeds enthousiast deelnemen aan al deze activiteiten", klinkt het bij hr-directeur Kathleen Janssens. "We kregen 1.500 euro aan prijzengeld en dat gaan we opnieuw investeren in sportactiviteiten, zoals tafeltennis."