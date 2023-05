Van bombardement in 1695 tot tweetalige stad: Brussel niet vergeten in Vlaamse canon

De Vlaamse canon is vanaf vandaag verkrijgen in boekvorm, maar staat ook online op canonvlaanderen.be. De geschiedenis van het lapje grond aan de Noordzee wordt er verteld in 60 chronologisch geordende 'vensters', zeg maar thema's. Dat gaat van de eerste nederzettingen in Haspengouw, over de vrijmaking van de Schelde tot Rock Werchter, als stukje Vlaams erfgoed. De teksten zijn vrij kort, doorgaans wordt in slechts 800 woorden een thema verteld.