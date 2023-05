Vlamingen liggen niet wakker van stikstof en lopen niet warm voor cordon sanitaire

Kiezers van Groen geven de kwestie een 6,8, kiezers van CD&V een 6,2 en kiezers van N-VA een 6. De kiezers van CD&V en N-VA - de kemphanen over de kwestie in de Vlaamse regering - blijken er minder wakker van te liggen dan bijvoorbeeld de kiezers van Vooruit of Open VLD.



12 procent van de ondervraagden vindt de stikstofcrisis geen politieke crisis waard. Bij de N-VA is dat 27 procent. Toch wel opmerkelijk, want het was net Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die de kwestie op scherp stelde. Bij CD&V vindt 13 procent dat het de moeite was om dwars te liggen, blijkbaar als middel om van dat eeuwige "enerzijds-anderzijds-imago" af te raken.

64 procent van de N-VA-aanhang wijst CD&V aan als dwarsligger in het dossier, terwijl 35 procent van de CD&V-aanhang met een beschuldigende vinger naar de N-VA wijst. Toch wijzen de meeste vingers naar CD&V: 36 procent van alle ondervraagden samen wijzen de Vlaamse christendemocraten aan als hoofdverantwoordelijke voor de politieke stikstofcrisis.