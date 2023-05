Wachttijd voor inburgeringscursus opmerkelijk gedaald

"Mensen vinden makkelijker de weg naar het Agentschap Integratie en Inburgering", zegt Somers. "Het inburgeringstraject is de laatste jaren enorm uitgebreid. Wij organiseren de cursussen sowieso in 36 talen in het dagonderwijs, maar nu bieden we ook avond- en weekendcursussen aan. En een digitaal aanbod in 25 talen. Daardoor kunnen mensen werken en leren tegelijk. Ze kunnen ook veel sneller en veel autonomer aan de slag."