Voorbije decennium amper vooruitgang geboekt in strijd tegen vroeggeboortes: "Elke 40 seconden sterft een prematuur kind"

Geen enkele regio in de wereld kan betere cijfers voorleggen dan 10 jaar geleden als het over vroeggeboortes gaat. Dat is een van de sombere conclusies van een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef en andere organisaties.

Enkele cijfers uit het rapport: in 2020 werden naar schatting 13,4 miljoen baby's te vroeg geboren. Ongeveer 1 miljoen onder hen is ook gestorven aan complicaties als gevolg van die vroeggeboorte. In het voorbije decennium (2010-2020) zijn wereldwijd 152 miljoen baby's te vroeg geboren (voor 37 weken zwangerschap). 1 op de 10 baby's die wereldwijd geboren worden, is prematuur. En elke 40 seconden sterft zo'n te vroeg geboren baby.

Zuidelijk Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara zijn de regio's met de hoogste percentages. Ze tekenen samen voor meer dan 65 procent van alle vroeggeboortes in de wereld. Te vroeg geboren kinderen uit die regio's lopen ook het hoogste risico om te sterven.

Vroeggeboortes zijn van alle tijden, maar onder meer conflicten, de klimaatverandering en de covidpandemie verhogen volgens de auteurs van het rapport "Born too soon: decade of action on preterm birth" de risico's voor vrouwen en baby's. Zo zou luchtvervuiling tot 6 miljoen vroeggeboortes per jaar leiden.