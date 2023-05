Drie verdachten van dodelijke vechtpartij in Zaventem vrijgelaten: "Onvoldoende ernstige aanwijzingen van schuld"

"In een onderzoek volstaan aanwijzingen van schuld om iemand in verdenking te stellen. Maar dat zijn nog geen bewijzen", zegt meester De Witte. "In het begin van een onderzoek is men altijd heel voorzichtig, en naarmate het onderzoek vordert en men zaken kan verifiëren, kunnen die aanwijzingen van schuld verzwaren of helemaal verdwijnen, zoals nu bij mijn cliënt."