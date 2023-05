Steeds meer zelfverminking bij uitgeprocedeerde asielzoekers

Francken had het over een "vreselijke" praktijk door "radeloze mensen" die "er alles aan zouden doen om hier te blijven". De N-VA'er stelt ook dat mensen nu vaak gewoon zeggen dat ze een scheermesje hebben ingeslikt, waarna ze naar het ziekenhuis moeten worden gebracht en onderzocht, wat veel tijd in beslag neemt en waardoor de repatriëring in het gedrang komt.

Hij riep De Moor op om het fenomeen onder controle te krijgen. "Als dit een nieuw achterpoortje wordt (om gedwongen terugkeer te omzeilen, red.) wordt het heel moeilijk."