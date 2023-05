Zoektocht naar internationaal busstation voor Brussel gaat verder: "Noord- en Zuidstation niet uitgesloten"

De zoektocht naar een geschikte locatie voor het internationale busstation in Brussel gaat verder. Dat gebeurt nadat zowel het geplande busstation bij Erasmus is mislukt en ook het Noordstation het busstation niet in de toekomstplannen heeft opgenomen. Mogelijke locaties die momenteel worden overwogen zijn de Heizel, Herrmann-Debroux en Ceria, al blijven busmaatschappijen liever in de buurt van een treinstation.