25-jarige toeriste uit Zemst overleden na val van klif in Albanië

Een Belgische toeriste uit Elewijt, Zemst, is in Albanië overleden na een val van een klif. De jonge vrouw was met haar vriend op rondreis in Europa. Het ongeval gebeurde in het natuurgebied van Valbonë in de Albanese Alpen. Dat schrijft het Nieuwsblad en het nieuws is ook bevestigd aan onze redactie.