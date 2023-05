30 mensen opgepakt in onderzoek naar drugsbende die restaurant in Deurne als dekmantel gebruikte

Vanmorgen viel de politie op meer dan 30 plaatsen binnen in ons land, en op 7 locaties in het zuiden van Spanje. In totaal werden in ons land 30 verdachten gearresteerd.

De huiszoekingen in ons land vonden plaats in onder andere Deurne, Berchem, Sint-Gillis-Waas, Brugge, Elsene en Mechelen. 30 verdachten werden gearresteerd in ons land. De onderzoeksrechter zal na verhoor en eventuele voorleiding beslissen over de aanhouding voor de verdachten.