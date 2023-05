"Te laat gestart en dat haal je niet meer in": Limburgs aardappelseizoen geteisterd door regenweer 

Al die vertraging kan zich vertalen in een slechtere oogst, vreest de aardappelboer. "De opbrengst gaat hier ongetwijfeld onder lijden. We kunnen niet zeggen dat we goed begonnen zijn. Dat gaat repercussies hebben. Sowieso qua aantallen, maar ook wat betreft de kwaliteit. Zeker late aardappelrassen hebben 150 groeidagen nodig. Het is nu mei, dus we zullen pas goed kunnen oogsten in half oktober. Als het dan nog veel regent, heb je twee keer pech."