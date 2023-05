Johnny Depp maakt in Cannes comeback als Lodewijk XV (na proces tegen Amber Heard): is hij terug van weggeweest?

Johnny Depp zit al jaren in de hoek waar de klappen vallen. Na zijn scheiding in 2017 van actrice Amber Heard beschuldigde zij hem van mishandeling. In The Sun werd hij een wife-beater genoemd, en een Britse rechter oordeelde in 2020 dat de krant het recht had om dat te zeggen. Depps reputatie was om zeep. De voormalige superster verloor lucratieve rollen in films als “Pirates of the Carribean” en “Fantastic beasts.” Zijn carrière kwam aan een zijden draadje te hangen.